Il maggio dei libri: le biblioteche della Venezia Giulia si raccontano al pubblico

Dal 5 al 27 maggio il Sistema Bibliotecario Giuliano aderisce a Il Maggio dei libri, manifestazione promossa dal CEPeLL, il «Centro per il Libro e la lettura» del Ministero della Cultura. La campagna , giunta ormai alla tredicesima edizione, quest’anno ha per slogan “Se leggi sei forte!”, che promuove la lettura come risorsa interiore, in grado di rendere cittadini informati e consapevoli.

Undici biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Giuliano, in forza della convenzione firmata nel 2017 con la Biblioteca Civica “Attilio Hortis” come centro sistema, hanno scelto di raccontare come sono nate, il fascino delle loro collezioni, quanta vita ci sia nelle attività che propongono ai lettori.

L’ingresso agli incontri è libero; non è richiesta prenotazione. Per informazioni 040 6758184/345 2984179 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 14.

Gli incontri

Il calendario degli incontri è nutrito. Si comincia domani, 5 maggio. Le biblioteche dell’I.R.C.I., della Società istriana di Archeologia e Storia Patria e della Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia presentano, dalle 16 alle 18, il nuovo centro studi presso il Museo di via Torino, 8, ricco delle tre collezioni, dopo il trasferimento delle due biblioteche della Società istriana e della Deputazione di Storia Patria da via Lamarmora 17. È la Venezia Giulia l’anima delle tre biblioteche che, in 30 mila volumi (tale è il patrimonio delle tre associazioni), danno il meglio per studiare un territorio tanto complesso, che ha subito i peggiori drammi del secolo, bellissimo e terribile, appena trascorso. Opuscoli rari, opere di grandi scrittori istriani, dalmati, fiumani, incunaboli, Cinquecentine e Seicentine, edizioni del Settecento, impreziosite da rare incisioni e fregi, lasciano ammirato il visitatore curioso e aperto alla cultura.

Nella stesso pomeriggio del 5 maggio - dalle 16 alle 20 - la biblioteca dell’Istituto Tecnico “Alessandro Volta” accoglie il pubblico in via Monte Grappa 1 all’evento “’StaVolta si legge sul serio”. Ce n’è per tutti i gusti: letture proposte dagli studenti di brani tratti da Calvino e da “La Coscienza di Svevo” di Italo Svevo, autori di cui il 2023 festeggia il centenario, rispettivamente, della nascita e della pubblicazione del capolavoro, passi scelti dall’Inferno di Dante, dagli scritti di Jean Giono, di Roberto Saviano, di Jan Morris, del botanico Stefano Mancuso, di Gino Strada e una visita all’esposizione di libri antichi del Fondo Bonfanti, catalogati nel 2022 con i fondi del contributo regionale.

Si prosegue sabato 6 maggio al mattino quando, in via Donizetti 3, i responsabili della Biblioteca «Dušan ?erne» espongono una piccola mostra di libri di autori triestini sloveni in originale e in traduzione italiana, e leggono testi nelle due lingue.

Lunedì 8 maggio, dalle 16 alle 17, la biblioteca «Luciana Schleifer» del Liceo Petrarca nella sede di via Rossetti 74, racconta la varietà e rarità di un patrimonio che, oltre ad essere al passo con i tempi per l’acquisto di narrativa contemporanea, presenta un cospicuo fondo di classici delle letterature moderne e antiche, frutto delle donazioni Pesante, Scabbia e Adami.

Mercoledì 10 maggio, dalle 17.30 alle 18.45, la Biblioteca d'arte "Sergio Molesi" del Museo Revoltella, propone, in via Diaz 27, una visita all’anima antica e moderna della biblioteca, soffermandosi sulla “forza” delle immagini.

Giovedì 11 maggio, dalle 16 alle 19.30, viene proposto dal polo delle Biblioteche evangeliche un inconsueto itinerario tra la Biblioteca Luterana di via San Lazzaro 19, dove si è accolti alle 16, la Biblioteca Metodista di Scala dei Giaganti 1, visitabile alle 17.30, e la Biblioteca Avventista di via Rigutti 1, aperta alle 19. Le tre biblioteche sono espressione di tre confessioni protestanti radicate a Trieste sin dal Settecento, con l’edificazione della prima chiesa di confessione augustana. La Biblioteca luterana conserva le collezioni dell’«Evangelische Hauptschule». Nella Biblioteca Avventista è possibile consultare il “Museo della Bibbia”, che raccoglie edizioni in quasi tutte le lingue.

Una biblioteca dell’altopiano carsico, la Biblioteca di Sales del Comune di Sgonico, apre il 15 maggio alle 18.30 in Località Sales 66. La biblioteca di pubblica lettura a scaffale aperto, accessibile anche ai disabili, con un patrimonio in sloveno e in italiano, presenta per l’occasione il libro ?rni ?amet: Zgodbe o Krokarjih v Verzih, Ilustracije in Poezije - Velluto nero: storie di corvi in versi, illustrazioni e poesie di Ajlin Visentin.

Sabato 20 maggio, dalle 10.30 alle 12.30, la Biblioteca elvetica, nata nel 1786 con l’acquisizione da parte della Comunità evangelica riformata di confessione elvetica della Basilica di San Silvestro, accoglie il pubblico con un concerto per organo del M°. Paolo Venier a San Silvestro. Segue la visita alla biblioteca, specializzata in Riforma e Controriforma, con edizioni a partire dal 1550 del protestantesimo internazionale, italiano e locale.

Lunedì 22 maggio, dalle 15 alle 17, è possibile visitare la biblioteca del Museo di Storia Naturale, in via dei Tominz 4. La Biblioteca, nata nel 1850 con il Giardino Zoologico-Zootomico, con 62.000 monografie, 103.000 periodici, 500 libri antichi, più di 1.600 carte e mappe, è una delle più ricche del SBG.

Venerdì 26 maggio, dalle 11 alle 13, la Biblioteca della Comunità Greco-Orientale di Trieste, forse la più ricca e la più importante biblioteca delle Comunità Greche all’estero, presenta le sue collezioni e le attività. Traendo origine dagli inizi del ’800 quando fu istituita una scuola, riflette gli interessi dei commercianti greci che alla fine del ’700 hanno fondato la Comunità.

Il ciclo di incontri de «Il Maggio dei libri» si conclude sabato 27 maggio, quando, dalle 10.30 alle 12.30, il Museo petrarchesco piccolomineo presso la Biblioteca Civica “A. Hortis” in via Madonna del mare 13, presenta letture ad alta voce dalla Storia di due amanti di Enea Silvio Piccolomini, da Il copista di Marco Santagata e da Gabbiani di Francisco Rico, proposte classiche e interpretazioni contemporanee della stagione dell’Umanesimo nella cornice dell’allestimento museale.