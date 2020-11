Come non far appannare gli occhiali con la mascherina: i consigli su Royal College of Surgeons

Tra le misure di protezione contro la diffusione del nuovo Coronavirus le mascherine si trovano indubbiamente ai primi posti. Queste riducono le possibilità di contagio da Covid-19, dunque il loro l'utilizzo, insieme al distanziamento sociale, è fondamentale.

Il virus Covid-19 è un'agente a trasmissione aerea trasmissibile mediante oggetti o superfici contaminati oppure per contatto stretto con persone infette, attraverso secrezioni della bocca e del naso (saliva, secrezioni respiratorie o goccioline droplet): per questo motivo tra le misure fondamentali da tenere per proteggere gli altri ci sono quelle di indossare una mascherina e lavare frequentemente le mani.

La mascherina in questo momento di emergenza sanitaria ci permette di proteggerci dal rischio del contagio, ma comporta anche alcuni piccoli fastidi. Un esempio su tutti? Gli occhiali che si appannano. Esistono però delle soluzioni pratiche per risolvere il problema, e che permettono di indossare questo dispositivo di protezione comodamente e senza problemi.

Perché gli occhiali si appannano

Quando si indossa la mascherina ci si copre sia il naso che il mento: in questo modo l'aria espirata viene diretta verso l’alto, dove entra in contatto con le lenti degli occhiali. Ecco allora che il vapore acqueo caldo si condensa sulla lente e su di essa forma l'appannamento attraverso delle piccolissime goccioline. In questo modo, vedere bene con gli occhiali diventa difficile.

Come evitare di appannare gli occhiali

Alcuni chirurghi, in una guida pubblicata sul Royal College of Surgeons del Regno Unito, suggeriscono di lavare gli occhiali con acqua e sapone prima di indossare la mascherina, avendo cura di asciugarli all’aria o con un fazzoletto prima di indossarli nuovamente. Sì, perché questo gesto lascia sulle lenti degli occhiali una sottile pellicola di tensioattivo che permette alle molecole d’acqua di diffondersi uniformemente sulla superfici, prevenendone l’appannamento.

I consigli per non appannare le lenti

Ecco alcuni consigli pratici per non far appannare le lenti: