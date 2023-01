World pizza day: dove mangiare e ordinare la pizza più buona di Trieste

Il 17 gennaio è la Giornata mondiale della pizza. Una data simbolica che ricorre nel giorno di Sant'Antonio Abate, considerato, oltre che protettore degli animali, anche il protettore di fornai e pizzaioli. Must della cultura culinaria italiana, la pizza è un prodotto gastronomico cotto in forno a legna che consiste in un impasto a base di farina, acqua e lievito che viene spianato e condito tipicamente con pomodoro, mozzarella e altri ingredienti. Essa è oggi, insieme alla pasta, l'alimento italiano più conosciuto all'estero. Pizza è, infatti, la parola italiana più famosa al mondo. Nel 2017 l'Unesco ha dichiarato l'arte del pizzaiolo napoletano come patrimonio immateriale dell'umanità.

La pizza ha una storia lunga, benché si tratti ormai di un prodotto diffuso in quasi tutto il mondo, rimane un piatto originario della cucina napoletana. Infatti, nel sentire comune, spesso, ci si riferisce con questo termine alla pizza tonda condita con pomodoro e mozzarella, ossia la variante più conosciuta della cosiddetta pizza napoletana, la pizza Margherita. Nonostante ciò, esistono diverse varianti e gusti di questo amatissimo piatto italiano.

Ingredienti di qualità

La qualità e la freschezza degli ingredienti utilizzati per fare una buona pizza sono caratteristiche fondamentali. La più celebre delle pizze, la pizza margherita, contiene varie sostanze nutrienti, i carboidrati sotto forma di amido (nella farina), i lipidi vegetali dell'olio extravergine d'oliva e quelli animali della mozzarella di bufala o fior di latte, proteine animali (ancora dalla mozzarella). Queste indubbie qualità non devono però far dimenticare che la pizza non è un alimento ipocalorico adatto a qualunque regime dietetico.

Preparazione

Molto importante nella pizza, oltre che la qualità degli ingredienti, è la giusta maturazione e lievitazione. La maturazione è il processo necessario affinché l'amido contenuto nella farina (polisaccaride) venga da alcuni enzimi (alfa e beta amilasi) scisso in zuccheri semplici, questo fa sì che la pizza, ben maturata, risulti digeribile. Mentre il lievito di birra compie il suo lavoro producendo nell'impasto anidride carbonica e gas nobili, da qui, la lievitazione, cioè il raddoppio del volume che avviene nell'impasto.

Dove mangiare una buona pizza a Trieste

La pizzeria è il locale commerciale adibito alla preparazione e alla vendita della pizza. Perché quindi non approfittare dell'occasione per festeggiare nel suo giorno dedicato proprio con una buona pizza a cena? Ecco solo alcune delle tantissime pizzerie in cui è possibile degustare e ordinare delle ottime pizze in città, citarle tutte sarebbe stato impossibile. Ricordiamo anche che è possibile usufruire del servizio di asporto o consegna a domicilio: