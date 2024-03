Europei di karate in Olanda, bene i triestini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Soddisfazioni per i tre triestini convocati con la Nazionale italiana di Karate (Fik) che ha preso parte lo scorso week end al campionato Europeo Open in Olanda di Kyokushinkai, Karate full contact. La competizione internazionale ha visto la presenza sul ring di atleti provenienti da tutto il mondo. Giappone, Brasile, Iran, Olanda, Belgio, Grecia, Ungheria ed Italia. Una competizione di alto livello che ha visto brillare i tre atleti triestini convocati in nazionale ed allenati dal Maestro Emiliano Hlacia della palestra Audace. La prima a salire sul tatami è stata Fabi Sabrina, atleta di punta della squadra femminile di Karate dell’Audace, che ha disputato e vinto l’incontro nella categoria Juniores femminile mantenendosi in vantaggio per entrambi i round dimostrando una crescita tecnica dalle gare precedenti. Riccardo Milone 13 anni, ha conquistato il primo posto nella categoria vincendo entrambi i combattimenti per ko al primo round, un’ottima prestazione di un ragazzo estremamente serio e determinato che già nel prossimo week end tornerà sul tatami per competere nel Campionato Italiano. Maiorano Rafael nella prestigiosa categoria dei Pesi Medi ( 80-85 kg ) ha conquistato il secondo posto dopo una vittoria per ko nei quarti di finale ed una combattuta e importante vittoria alla fine del terzo round in semi finale. La sua gara si chiude con il secondo posto del podio dietro al fortissimo atleta Iraniano vincitore del titolo di miglior combattente della competizione. Una finale combattuta che si è conclusa con una vittoria assegnata ai punti al termine della stessa. Grandi soddisfazioni per tutta la Nazionale italiana che conquista un ulteriore terzo posto con l’atleta Toscano Juri Villani. “Una trasferta ricca di soddisfazioni, che ci ha dato ottimi spunti di lavoro da mettere in pratica a partire da subito in palestra, soprattutto in vista dei prossimi impegni internazionali,tra cui anche il Campionato del Mondo Juniores in Cina del prossimo ottobre” ha dichiarato Emiliano Hlacia, coach della Nazionale e direttore tecnico del settore Karate dell’Audace.