Serie A2, la Pallacanestro Trieste batte Orzinuovi e apre al meglio la stagione

Comincia con una vittoria il campionato della Pallacanestro Trieste. Con l'Agribertocchi Orzinuovi termina 80-75 al termine di una partita equilibrata e dal ritmo elevato in cui Deangeli e compagni hanno però imposto il proprio gioco nell'ultimo quarto conquistando i primi due punti stagionali.

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Pallacanestro Trieste) - I biancorossi vanno subito all'attacco, spinta dal tifo dei tifosi. I tentativi di entrambe le squadre di andare a segno non hanno successo e il risultato rimane bloccato nei primi due minuti di gioco. Sono gli ospiti a sbloccare il punteggio e ad andare a più tre grazie al tiro libero di Brown.

Reyes accorcia sul 2-3 e poi sul più uno i suoi, a dimostrarsi - come in pre-season - molto pericoloso sottocanestro. Orzinuovi si porta però ancora avanti con Gasparin (4-5). È Reyes l'uomo guida biancorosso a inizio gara: percussione del portoricano per il 6-5 e allungo sul più due con un tiro libero.

Il neo-entrato Ferrero mette a segno due punti: Trieste prova timidamente l'allungo ma Orzinuovi controbatte fino al vantaggio di più tre a un minuto e mezzo dalla fine del primo quarto (11-14). È in chiusura di tempo che Trieste trova il pari con la tripla di Ruzzier. Primi 10 minuti di studio per le due squadre che chiudono il primo quarto in parità sul 14-14.

Secondo quarto che si apre ancora con una percussione di Reyes: 16-14. Il portoricano segna il 20-14 dopo i due punti messi a segno da Ruzzier su assist di Candussi: si va così al time-out chiesto dagli ospiti. Primi punti anche per Candussi, a cui seguono le triple di Bertini e Filloy: 25-17 per Trieste, che spinta dalla Curva Nord cerca l'allungo. Inutile dire che è ancora Reyes a dare energia ai suoi con una tripla.

Bertini però risponde sempre con una tripla e tiene Orzinuovi in corsa, grazie anche alla schiacciata di Donzelli: 28-22 e time-out chiamato questa volta da Trieste. Gli ospiti vanno a meno quattro grazie ancora a Bertini a metà del secondo quarto. La schiacciata di Brown porta gli ospiti a meno uno, in una partita che si fa via via sempre più equilibrata, fino al pari (29-29) grazie ai due tiri liberi di Alessandrini.

La tripla di Zugno porta avanti Orzinuovi (28-32), quella di Reyes tiene il punteggio in equlibrio (31-32). Ancora il 7 biancorosso a segno per il 33-34, ma gli ospiti riescono a tornare avanti di tre. Trieste torna a meno uno grazie a due tiri dalla lunetta di Reyes a poco più di un minuto dalla fine del secondo quarto. Equilibrio anche a metà gara: si va al riposo sul 35-36.

Il terzo quarto comincia con i due punti di Gasparin. La tripla di Alessandrini complica i piani di coach Christian, che chiama il time-out per riorganizzare i suoi. La Curva Nord fa sentire il suo sostegno e Filloy con una tripla porta Trieste sul 38-41: regna l'equilibrio al PalaTrieste.



A metà quarto Orzinuovi è però sul 42-50 e tenta di indirizzare la gara a suo favore. Candussi con una prova di forza dà una scossa a Trieste, ma Orzinuovi non si fa intimorire e risponde con una tripla di Donzelli. Brooks sale in scena con due triple e i biancorossi vanno a meno cinque. È una gara di nervi e Trieste può giocarsi tutta l'esperienza di Ferrero, che in percussione mette a segno due punti: time-out sul punteggio di 52-55. Filloy infiamma gli ultimi secondi del terzo quarto e riporta Trieste avanti. Biancorossi sul +3 (60-57) con ancora 10 minuti da giocare.

Gasparin riporta subito il punteggio in parità (60-60) con una tripla, ma Brooks e Vildera allungano sul 64-60. Brown con una schiacciata porta di nuovo sotto i suoi, ma Vildera rimette le distanza (più quattro biancorosso). Trieste va sul più sei (68-62) grazie alla coppia di americani: assist di Brooks per Reyes che riprende il suo score personale. Brown accorcia dalla lunetta: a metà quarto Orzinuovi è sotto di quattro punti.

È ancora Brown con due punti a mettere ancora in equilibrio la gara: 68-66. Candussi sbaglia due tiri liberi, Bertini li mette invece a segno: 68-68. Candussi si rifa subito con una tripla per il nuovo vantaggio biancorosso: 71-68. Trieste vuole iniziare a tutti i costi il campionato con una vittoria e nell'ultima metà del quarto accelera con Ruzzier e Reyes. Il portoricano, 27 punti totali in serata, è decisivo per il punteggio finale di 80-75 con cui i biancorossi battono Orzinuovi.

IL TABELLINO

Pallacanestro Trieste - Agribertocchi Orzinuovi 80-75 (14-14, 21-22, 25-21, 20-18)



Pallacanestro Trieste: Justin Reyes 27 (10/13, 1/5), Eli jameson Brooks 13 (2/5, 3/7), Francesco Candussi 11 (3/7, 1/2), Michele Ruzzier 9 (1/3, 1/1), Ariel Filloy 9 (0/1, 3/7), Giancarlo Ferrero 4 (2/2, 0/5), Giovanni Vildera 4 (2/2, 0/0), Luca Campogrande 2 (1/1, 0/2), Stefano Bossi 1 (0/1, 0/2), Lodovico Deangeli 0 (0/0, 0/1), Matteo Rolli 0 (0/0, 0/0), Danny Camporeale 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 18 - Rimbalzi: 34 7 + 27 (Justin Reyes, Eli jameson Brooks 6) - Assist: 23 (Michele Ruzzier 7)



Agribertocchi Orzinuovi: Alessandro Bertini 20 (1/5, 5/7), Ruben Zugno 15 (2/5, 3/9), Giovanni Gasparin 14 (3/5, 2/6), clevon Brown 11 (4/8, 0/1), Nicolas Alessandrini 8 (1/1, 2/4), Daniel Donzelli 5 (1/3, 1/5), Emanuele Trapani 2 (1/4, 0/1), Kevin Ndzie 0 (0/0, 0/0), Davide Zilli 0 (0/0, 0/0), Ennio Leonzio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 10 - Rimbalzi: 31 6 + 25 (Alessandro Bertini 9) - Assist: 18 (Ruben Zugno 5)