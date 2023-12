Il grande cuore di Trieste risponde all'appello: quanto ha fruttato la raccolta doni

La Pallacanestro Trieste aggiunge una vittoria alla sua serie di successi stagionali dopo l’80 a 66 fatto segnare ieri sera nella sfida casalinga con la Benedetto XIV Sella Cento. A una serata sportivamente da incorniciare si aggiunge anche il grande successo dell’iniziativa biancorossa di “Regala un Sorriso”, volta a raccogliere doni per i bambini della città sotto l’albero di via Flavia.

Grazie al grande cuore dei nostri tifosi, dello staff della Pallacanestro Trieste e alla particolare attenzione al sociale che dimostra in ogni occasione la Curva Nord, sono stati raccolti 18 sacchi di regali, per un totale di oltre 500 pacchetti che sono stati consegnati oggi alle Suore della Onlus Famiglia e Salute e a don Franz Pesce della Parrocchia di Valmaura, che poi si occuperà di distribuirli anche alla Caritas di Trieste.

Tanti piccoli gesti concreti che insieme contribuiranno a fare una grandissima differenza in questo Natale per centinaia di bambini, il cui sorriso sarà anche merito vostro.

Allo stesso modo anche la campagna di raccolta fondi per Astad, presente ieri al palazzetto per la vendita dei calendari in collaborazione con la prima squadra biancorossa, ha registrato un grande successo. Oltre 150 calendari sono stati venduti e il ricavato sarà utilizzato dai volontari dell’Associazione per dare casa, cibo e cure mediche agli animali abbandonati.

Astad sarà presente nelle partite casalinghe fino al prossimo 7 gennaio per raccogliere le donazioni di chiunque volesse partecipare a questa causa, che ci vede tutti coinvolti. Le vittorie fuori dal campo sono state belle quanto quella sul parquet.