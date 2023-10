Serie A2, importanti novità in arrivo per il derby tra Pallacanestro Trieste e Apu Udine

La Lega Nazionale Pallacanestro ha diffuso la programmazione delle partite che verranno trasmette in chiaro su Rai Sport HD fino al prossimo 1 dicembre. A seguito dell'accordo stipulato tra LNP e RAI Sport lo scorso 26 settembre infatti, una partita per giornata del Campionato di Serie A2 troverà spazio sul canale Rai Sport HD e sulla piattaforma Rai Play .

Il 5 novembre alle ore 21:00 sarà il turno dell'attesissimo derby tra Pallacanestro Trieste e APU Old Wild West Udine a trovare spazio sui canali nazionali, dando così a questa sfida una cornice, anche, mediatica degna di una partita tra due delle formazioni più attese di questo campionato.

La Gara sarà in diretta ed in chiaro anche in tutti i territori raggiunti dal satellite Hotbird 13 (Europa e bacino del Mediterraneo) e sul canale internazionale Rai Italia, trasmesso e diffuso nel mondo, in lingua italiana.

Disponibile on-demand sul portale Rai Playper tutta la stagione, nella gallery che ospita le dirette RaiSport e On-demand: piattaforma streaming LNP PASS dalle ore 12.00 del giorno successivo alla gara (per abbonati)