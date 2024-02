Trieste combatte ad armi pari con Cantù ma cede nel finale

Per la seconda giornata della fase ad orologio la Pallacanestro Trieste è di scena a Cantù, contro la seconda in classifica del Girone Verde.

I padroni di casa, con un record attuale di 17-5, sono reduci dalla sconfitta ad Orzinuovi rimediata nella prima giornata, che ha interrotto una serie di cinque vittorie consecutive.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Cantù) Young segna i primi 6 punti di Cantù, ma Trieste tiene botta con Brooks e Vildera.

Due canestri consecutivi di Burns a metà quarto provano a spezzare l’equilibrio iniziale, in favore di un’Acqua S.Bernardo che trova per la prima volta due possessi di vantaggio grazie a una tripla di uno Young già in doppia cifra dopo 8’.

I biancoblù ritoccano ancora il vantaggio con il canestro con fallo di Nwohuocha, prima della tripla di Filloy che chiude il primo quarto sul 27-22.

Filloy trova un altro canestro da lontano e riporta Trieste a un solo possesso di distanza. Cantù reagisce con la schiacciata di Moraschini e una tripla di Burns. Trieste rimane in scia di Cantù affidandosi al tiro da fuori e con un Brooks particolarmente ispirato ricuce il divario.

Nel finale gli ospiti rientrano a -1 con un canestro di Ferrero, prima dei due liberi di Burns che mandano le squadre al riposo con l’Acqua S.Bernardo avanti 51-48.

Candussi e Brooks aprono le danze nel secondo tempo, portando così Trieste al comando della partita. Moraschini prima sblocca Cantù e poi, con un gioco da 3 punti, la riporta in vantaggio.

L’Acqua S.Bernardo cerca addirittura di allungare grazie a 5 punti consecutivi di Baldi Rossi, ma Filloy tiene gli ospiti in partita. Le due squadre arrivano nell’ultimo minuto del quarto appaiate, ma la tripla di Bucarelli consente a Cantù di chiudere in vantaggio, 74-71.

Baldi Rossi trova il canestro nel cuore dell’area, ma una tripla di Ruzzier vale l’ennesima parità. Il capitano canturino sale in cattedra e riporta la sua squadra avanti di due possessi. Brooks e Filloy riportano Trieste a -1 con un minuto rimasto sul cronometro.

I liberi di Baldi Rossi e Young danno ossigeno a Cantù. Dall’altra parte Moraschini chiude la via del canestro con una stoppata che lancia il contropiede vincente di Hickey. Trieste è ancora viva e il gioco di Ruzzier dà altra linfa al finale, ma i liberi di Moraschini e Baldi Rossi chiudono la partita sul 96-92.

IL TABELLINO

Acqua S.Bernardo Cantù - Pallacanestro Trieste 96-92 (27-22, 24-26, 23-23, 22-21)



Acqua S.Bernardo Cantù: Solomon Young 23 (7/11, 1/2), Riccardo Moraschini 18 (5/8, 1/4), Filippo Baldi rossi 15 (3/3, 2/4), Lorenzo Bucarelli 11 (1/1, 3/5), Christian Burns 9 (2/4, 1/2), Anthony Hickey 8 (4/7, 0/3), Curtis Nwohuocha 7 (3/4, 0/0), Stefan Nikolic 3 (0/1, 1/2), Nicola Berdini 2 (0/1, 0/1), Gabriele Tarallo 0 (0/0, 0/0), Gregorio Meroni 0 (0/0, 0/0), Filippo Clerici 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 21 - Rimbalzi: 25 6 + 19 (Solomon Young, Lorenzo Bucarelli, Christian Burns, Anthony Hickey 4) - Assist: 21 (Anthony Hickey 7)



Pallacanestro Trieste: Eli jameson Brooks 23 (6/9, 3/8), Ariel Filloy 23 (2/2, 5/13), Michele Ruzzier 15 (3/3, 2/5), Giovanni Vildera 14 (7/10, 0/0), Francesco Candussi 10 (1/2, 2/6), Luca Campogrande 5 (1/1, 1/1), Giancarlo Ferrero 2 (1/1, 0/0), Lodovico Deangeli 0 (0/1, 0/1), Stefano Bossi 0 (0/0, 0/0), Matteo Rolli 0 (0/0, 0/0), Massimiliano Obljubech 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 13 - Rimbalzi: 27 6 + 21 (Eli jameson Brooks 7) - Assist: 24 (Michele Ruzzier 9)