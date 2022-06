Referendum giustizia: la guida al voto del 12 giugno

Cittadini chiamati alle urne domenica 12 giugno 2022 per rinnovare diversi consigli comunali e per il referendum sulla giustizia. Anche a Trieste - solo per il referendum - si voterà dalle ore 7 alle ore 23 e verranno consegnate cinque schede per cinque quesiti. Ma come si esprime in maniera corretta il voto? Ecco una guida con tutte le informazioni.

I colori delle schede e i temi del referendum

Iniziamo distinguendo le schede che verranno consegnate al momento del voto. Saranno presenti cinque schede - una per quesito - che nel dettaglio avranno i seguenti colori:

scheda di colore rosso per il Referendum n. 1: abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

scheda di colore arancione per il referendum n. 2: limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale;

scheda di colore giallo per il referendum n. 3: separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati;

scheda di colore grigio per il Referendum n. 4 : partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte;

scheda di colore verde per il Referendum n. 5: abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

Quali documenti portare

Per essere ammessi al voto bisogna presentare un documento di identità valido (carta di identità o patente) e la tessera elettorale.

Come si vota

Per quanto attiene la modalità di voto, ciascun elettore può:

apporre un segno sul SI se desidera che la norma sottoposta a Referendum sia abrogata;

apporre un segno sul NO se desidera che la norma sottoposta a Referendum resti in vigore.

Chi può votare e il quorum

Possono votare tutti I cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune e che avranno compiuto il 18° anno di età il 12 giugno 2022. Per la validità del referendum abrogativo è obbligatorio che vada a votare la metà più uno degli elettori aventi diritto, in caso contrario le norme per le quali il quorum non viene raggiunto resteranno in vigore.