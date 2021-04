Playoff, Civitavecchia skating e Edera trieste pronti a contendersi la semifinale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Nell’ultimo match fra i due team il 20 marzo scorso, gli ederini hanno affondato il Civitavecchia con un secco 17 a 3. Il team di Civitavecchia, quarto in classifica nella regular season, si era presentato a Trieste con un roster ridotto, anche perché non c’erano obiettivi da centrare. L’Edera Trieste affronterà i laziali il 17 aprile alle 18,30 in casa per gara 1 e poi in gara 2 e gara 3 li ospiterà al Pala Foschiatti il 24 ed il 25 aprile, per il verdetto finale che vedrà la vincente approdare alla finale. I triestini vengono da una stagione finora perfetta in cui oltre alla testa della classifica in regular season hanno centrato la qualificazione alle final 8 di Coppa Italia, unica squadra della serie cadetta. “I playoff azzerano tutto e tutto può succedere ai playoff. A farne le spese questa volta è stato il Forlì degli ex ederini Frizzera, Sorrenti e Stricker, che, nonostante i favori del pronostico, hanno lasciato le penne in quel di Civitavecchia. Sarà quindi il CVS, che ha passato il turno meritatamente, a contenderci il passaggio in finale. Dovremo affrontare il match con umiltà, dimenticare i favori del pronostico che pendono indubbiamente dalla nostra parte, non farci condizionare dall’ambiente, evitare di cedere alle provocazioni e pensare a giocare. Punto. ” Ha commentato Roberto Florean. Addetto stampa Massimiliano Cocozza. Aggiornamenti e live score su https://hockeyinline.fisr.it/