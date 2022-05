"Onore al merito": ecco 800 borse di studio per la preparazione ai concorsi in divisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

L’associazione AssOrienta e la scuola di preparazione Nissolino Corsi hanno indetto la 4ª edizione del concorso “Onore al Merito” per l’anno 2022, il cui bando prevede la premiazione di ragazzi e ragazze meritevoli con 800 borse di studio per la preparazione ai concorsi in divisa. Il concorso “Onore al Merito”, quest’anno alla sua quarta edizione, è promosso da AssOrienta - Associazione Orientatori Italiani, impegnata da anni nel settore dell’orientamento allo studio e al lavoro presso le scuole secondarie di secondo grado. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Nissolino Corsi, scuola leader in Italia per la preparazione ai concorsi nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia.

La fase del post diploma

Gli orientatori professionali di AssOrienta affiancano ragazzi e ragazze nella difficile fase post diploma, aiutandoli a scegliere il percorso di studi più adatto o il giusto percorso lavorativo. La scuola Nissolino Corsi, da oltre trent’anni, si occupa di formazione specifica per l’avvio alla carriera nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia. L’unione tra queste due realtà ha posto le basi per un programma di orientamento alle carriere in divisa, che ha toccato moltissime scuole secondarie di secondo grado. “La nostra attività di orientamento ha fatto emergere un costante interesse da parte di ragazze e ragazzi per la carriera militare. Il nostro compito, da orientatori, è quello di fornire a questi giovani gli strumenti per trasformare il loro interesse in qualcosa di più concreto”, ha dichiarato Valentina Galeno Mellucci, Presidente AssOrienta, che ha poi aggiunto “Il concorso Onore al Merito rappresenta proprio uno di questi strumenti. Infatti, grazie alle borse di studio messe in palio sarà possibile avvicinare molti giovani al percorso di vita che li porterà ad indossare una divisa delle Forze Armate o delle Forze di Polizia”.

Le borse di quest'anno

Quest’anno le borse di studio da assegnare saranno 800 così ripartite: - 484 (162 totali; 322 parziali) borse di studio per ciascun centro Nissolino Corsi per la frequenza dei percorsi di studio superiore alla Nissolino Corsi per l’A.A. 2022-2023 - 316 (80 totali; 236 parziali) per i corsi in live streaming in determinate città non coperte dai centri Nissolino Corsi I percorsi di studio della Nissolino Corsi, in presenza e in live streaming, sono strutturati in modo da poter fornire a ciascuno studente una preparazione completa e gli strumenti adeguati per affrontare in modo opportuno tutti i concorsi nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia. Al concorso per l’assegnazione delle Borse di Studio “Onore al Merito” possono partecipare concorrenti di entrambi i sessi in possesso dei seguenti requisiti: - essere cittadini italiani - aver compiuto il diciassettesimo anno di età e non aver superato il ventiseiesimo anno di età al 31 Maggio 2023 - aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2022-2023 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, previsto per l’ammissione ai corsi universitari

Come fare la domanda

La domanda di ammissione al concorso può essere inviata compilando il modulo presente al link https://www.nissolinocorsi.it/bando-concorso-onore-merito/ a partire da martedì 15 Marzo 2022 fino a domenica 15 Maggio 2022. I partecipanti al concorso saranno tenuti ad affrontare un iter concorsuale che prevede tre prove: 1. Prova scritta di cultura generale 2. Prova scritta di livello e logica 3. Colloquio motivazionale-attitudinale Le prime due prove scritte si svolgeranno interamente online sull’App della Nissolino Corsi. La terza prova orale si terrà da remoto o presso uno degli oltre 80 centri Nissolino Corsi presenti sul territorio nazionale.