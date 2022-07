Verso la Corsa dei castelli: dalla natura la medaglia che rispetta l’ambiente

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

TRIESTE – L’estate è nel vivo e sono tantissimi i runner che possono godersi le tante ore di luce. E’ il momento giusto per mettere in calendario la 6^ edizione de “La Corsa dei Castelli” di Trieste, in scena il prossimo 16 Ottobre. La manifestazione, frutto di un’idea dell’Assessore allo Sport del Comune di Trieste Giorgio Rossi, è organizzata da ASD Promorun con la collaborazione del Comune di Trieste e della Regione Friuli-Venezia Giulia. Dal Castello di Miramare a quello di San Giusto, probabilmente le icone più rappresentative della città, sfilando su un percorso capace di raccontare la città di Trieste sul piano architettonico, paesaggistico e culturale. Il tratto finale del tracciato permette agli atleti di rimanere sbalorditi dalle meraviglie di Piazza Unità prima di addentrarsi nel cuore della città, tra i vicoli che si inerpicano per condurre al Castello di San Giusto. Un chilometro finale impegnativo ma la cui fatica viene ripagata dal traguardo tra i bastioni della fortezza austriaca.

LA MEDAGLIA – ASD Promorun rinnova l’attenzione per l’ambiente scegliendo una medaglia IfeelWood, ottenuta da legno riciclato, ricavato da alberi caduti o da materiale raccolto durante la pulizia dei boschi o da processi biologici e rotativi di taglio degli alberi. Ne è prova il fatto che il legno usato abbia i certificati FSC e PEFC®, i quali garantiscono che provenga da piantagioni controllate e approvate seguendo determinate norme di taglio e ricrescita, non essendo dunque causa di disboscamento illegale che sta distruggendo il nostro pianeta. In accordo con questa filosofia, anche il colore è stampato a emissioni zero. La medaglia ecosostenibile, che sarà consegnata a tutti i finisher, è abbinata alla T-shirt che rievoca i colori di ASD Promorun. Elegantissima, nera con il cordino rosso, presenta un intaglio che racconta le icone stilizzate dei due Castelli, idealmente congiunti tra loro da una linea sottile che rievoca il percorso. Completano i decori il nome della gara e la scritta “Finisher”.

LE GARE – Accanto alla manifestazione principale anche la Non Competitiva Ten, evento parallelo ma per il quale non è necessario il tesseramento e la presentazione di un certificato medico agonistico, e la Family Run 8 km il cui scopo è quello di diffondere la cultura dello sport come abitudine fondamentale per il benessere psico-fisico.

ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono aperte sul sito. Promo società con minimo 10 partecipanti. Info: silviagianardi@promorun.it; info@promorun.it; andreagiurgiovich@promorun.it