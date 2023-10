Cooperative Fvg, record di occupazione femminile: quasi il 60 per cento degli addetti è donna

Record di occupazione femminile nelle cooperative del Friuli Venezia Giulia. Sono donne il 59 per cento degli addetti. Questi i dati sulla presenza femminile sul totale dei lavoratori, nelle 518 cooperative aderenti all’associazione in regione. "È un dato molto significativo: in questi anni il mondo cooperativo ha dato un contributo notevole alla crescita dell’occupazione femminile", commenta Mirella Berdini, coordinatrice regionale delle Donne cooperatrici di Confcooperative, che aprirà l’incontro previsto venerdì 20 ottobre con la coordinatrice nazionale della Commissione Dirigenti Cooperatrici, Anna Manca. L’occasione sarà la riunione regionale della Commissione, organismo istituito nel 2016 da Confcooperative Fvg per promuovere le pari opportunità nel mondo del lavoro cooperativo. Ci saranno anche del presidente di Confcooperative Fvg, Daniele Castagnaviz, e il segretario generale Nicola Galluà. Importante anche il numero delle donne che, nella nostra regione, sono presidenti di cooperative: a oggi rappresentano il 28 per cento del totale dei presidenti cooperative di Confcooperative. Forti di questi numeri, le delegate delle cooperative del Fvg si ritroveranno alle ore 10 nella sede di Confcooperative Fvg, per fare il punto sulla presenza femminile nel mondo delle associazioni d’impresa e nel mondo cooperativo in particolare: "L’obiettivo è di formare le dirigenti cooperatrici del futuro. La presenza delle donne nel mondo cooperativo è alta, ma ancora insufficiente nei ruoli di vertice: investire nella formazione è essenziale", spiega ancora la Berdini. Confcooperative, infatti, vuole formare le dirigenti cooperative ad assumere ruoli di crescente responsabilità e lo farà anche con modalità originali: un “discussion game”, organizzato dalle formatrici dell’Immaginario Scientifico di Trieste concluderà, difatti, i lavori della giornata proprio per allenare le dirigenti nell’attività di rappresentanza d’impresa.