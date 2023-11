Mareggiata a Barcola, recuperate le targhe dedicate ai personaggi famosi triestini

TRIESTE - Questa mattina il gruppo di volontari subacquei e apenisti di Altritalia Ambiente si è immerso nel tratto di mare di fronte ai Topolini per valutare le condizioni del fondale dopo le recenti e violente mareggiate che hanno colpito la zona. Adriano Toffoli, Consigliere Nazionale e Segretario Regionale dell’Associazione L’Altritalia Ambiente, nonché istruttore subacqueo e ambientalista, ha descritto lo scenario come "davvero scoraggiante". "Il fondale è completamente ricoperto da pietre di varie dimensioni, la scogliera in alcuni punti è appiattita, massi dalle dimensioni di oltre un Mcubo sono rotolati sul fondo e alcuni hanno raggiunto la banchina dei Topolini", ha dichiarato Toffoli. Nel corso dell'immersione sono stati inoltre recuperati alcuni cartelli intitolati ai personaggi illustri di Trieste.

Il gruppo di volontari, che aveva già pulito la stessa area meno di un anno fa, rimuovendo oltre 50 pneumatici e altri rifiuti, si è trovato di fronte a una situazione completamente cambiata. Oltre alle targhe, hanno scoperto numerosi detriti: pezzi d'intonaco, rete in plastica, ferri, plastica e macerie varie. "Oggi, abbiamo recuperato 3 cartelli dei Topolini: il n. 5, il n. 6 ed il n. 1, intitolato ala scienziata Margherita Hack e vogliamo leggere questo inizio come un buon auspicio - ha aggiunto Toffoli -. Il nostro impegno non può che ricominciare ancora più intenso, poiché vogliamo sostituire l’amarezza di queste ultime settimane con la gioia di rivedere il nostro Mare ancora una volta più bello e pulito di prima". "Il danno materiale e la devastazione che ha subito la nostra città sono evidenti, tutto il materiale video girato raccontano molto bene il danno ambientale che ha subito il nostro mare, nessuno ne parla e si dovrà lavorare parecchio". Le targhe dei Topolini verranno consegnate agli Uffici Comunali competenti.