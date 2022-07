Dopo le minacce social ecco la perquisizione: nessuna pistola in via Vidali

TRIESTE - Non c'è traccia di armi da fuoco a casa di uno dei giovani protagonisti della rissa scoppiata in via Vidali lo scorso sabato. Il ragazzo, dopo aver provocato sette punti di sutura ad un altro giovane presente sulla scena, colpendolo con uno sgabello (guarda il video dello scontro), il giorno dopo aveva pubblicato una diretta su Instagram in cui minacciava l'utilizzo di una pistola. "Viene a litigare tutti con me - così nelle immagini -, io sono solo, non sono con la gang, sempre solo che gira. Mai paura nella mia vita, ma io vi dico una cosa io prendo pistola, ve lo dico in diretta, ve lo giuro, prendo pistola, perché io non scherzo più".

Denunciati in tre

Immediatamente è scattato il livello di allerta negli ambienti della questura che in breve tempo hanno analizzato la situazione e agito di conseguenza. A confermare il controllo è stato anche il questore Pietro Ostuni, intervenuto questa mattina allo stabilimento La Lanterna a Trieste. "Abbiamo informato la Procura e siamo intervenuti subito". Per le violenze esplose in via Vidali (lesioni il reato contestato) la Polizia di Stato ha denunciato i tre protagonisti della rissa. Solo la settimana precedente ne era scoppiata un'altra, sempre nella stessa zona. "Siamo esasperati - così una residente a TriestePrima - noi dobbiamo poter dormire".