"Insieme per l'ambiente", sensibilizziamo le nuove generazioni sulla giustizia climatica

Il progetto nazionale promosso dalla FOCSIV e cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si sta realizzando in 18 regioni e per il Friuli Venezia Giulia è gestito dall’ACCRI. Il percorso formativo, rivolto ai docenti delle scuole secondarie di I e II grado della Provincia di Trieste viene realizzato in collaborazione con LaREA - ARPA FVG e si pone l’obiettivo di offrire/elaborare gli strumenti per affrontare, in chiave educativa, i temi globali dell’educazione ambientale, dello sviluppo sostenibile, dei cambiamenti climatici e delle relative implicazioni locali/mondiali. I relatori, di fama nazionale e internazionale provenienti dal mondo accademico ma anche dalle realtà attive sul nostro territorio, affronteranno gli aspetti didattico-metodologici e approfondiranno tematiche attuali e urgenti quali i cambiamenti climatici e relativi fenomeni migratori, la gestione dei rifiuti, la tutela della biodiversità e dell’ecosistema e accompagneranno gli insegnanti nella fase di progettazione di percorsi didattici. Il percorso, caratterizzato da lezioni teoriche, pratiche e visite d’istruzione, intende operare nell’ottica di valorizzazione della figura dell’insegnante quale agente del cambiamento per lo sviluppo della cultura della sostenibilità ambientale. Il corso viene accreditato sulla piattaforma SOFIA. Scarica qui il programma: urly.it/380_9 o visita il sito www.accri.it L’iscrizione dovrà pervenire tramite modulo on line (urly.it/380_c) entro mercoledì 7 ottobre 2020. Per informazioni scrivere all’ ACCRI (biblio@accri.it) o telefonare al 040 307899