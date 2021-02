Fondo Ambiente Italiano: eletto il luogo più bello d'Italia

Il luogo più bello d'Italia, per chi ha votato il censimento avviato dal Fai (Fondo Ambiente Italiano) nel maggio 2020, è la Ferrovia delle Meraviglie Cuneo-Ventimiglia-Nizza.

I risultati definitivi sono stati resi noti ieri, giovedì 25 febbraio, ma il grande risultato della Ferrovia delle Meraviglie (che vince con 75.586 voti) era nell'aria già da un po': già a settembre - a votazioni aperte - era nella top 10, e quando il censimento si è chiuso, a dicembre, era già al primo posto della classifica provvisoria. L'opera, pensata e realizzata quasi due secoli fa, unisce con il suo tracciato l’Italia alla Francia, il Piemonte alla Liguria i monti al mare, la pianura alla costa. Un risultato ancor più simbolico dopo l'alluvione di ottobre 2020 che ha ferito proprio quel territorio, mettendo in evidenza quanto questa piccola ferrovia sia un'opera importante per i collegamenti tra le tre aree.

Il censimento, arrivato alla decima edizione, serve ad accendere i riflettori dell'opinione pubblica sui luoghi da salvare, proteggere e valorizzare. Ma non solo, perché grazie alla partnership con Intesa Sanpaolo, il Fai ha sostenuto e promosso 119 progetti di recupero e valorizzazione di luoghi d'arte e di natura.

Friuli Venezia Giulia

Il Friuli Venezia Giulia non figura purtroppo nella top 10 ma sono tantissimi i luoghi menzionati nella classifica, molto più di trenta. Al primo posto - tra i luoghi della nostra regione - Villa Ottelio Savorgnan (Ariis, Udine) che con 4.905 voti si posiziona all'80° posto della classifica nazionale. Trieste compare per la prima volta al 263° posto con il Castello e il Parco di Miramare che hanno ottenuto in totale 1.283 voti. Per scoprire tutte le bellezze del Friuli Venezia Giulia in classifica e le loro posizioni clicca qui.