Ricette tipiche: come preparare una buonissima jota

La jota è un piatto tipico della cucina del Friuli Venezia Giulia, del Litorale sloveno e dell'Istria. Ricetta antichissima della tradizione culinaria triestina, questa pietanza nasce sicuramente come "piatto di recupero" adatto a tutta la famiglia. Si tratta, infatti, di una minestra, ottima soprattutto durante i mesi invernali, che nella più famosa versione triestina è a base di prodotti semplici e locali, cioè cavolo cappuccio, fagioli e patate. Solitamente viene insaporita con costine, cotenna o in genere carne di maiale affumicata e non, e semi di cumino. Preparare questa pietanza è semplice. Vediamo insieme come fare.

Ingredienti

500 g di cavolo cappuccio acido;

200 g di fagioli rossi;

4 patate;

2 foglie di alloro;

cumino;

3/4 spicchi di aglio;

2/3 salsicce fresche affumicate di Cragno o qualche costina di maiale affumicata;

50 g di strutto;

2 cucchiai di farina;

olio;

sale;

pepe;

brodo vegetale q.b.

Ricetta

La sera prima mettete i fagioli a bagno in acqua fredda. Fate scaldare in una pentola lo strutto e fate rosolare 2 spicchi di aglio schiacciati fino a portarli a doratura. Dopo eliminate l'aglio e aggiungete i cavoli cappuccio acidi coprendoli a raso con acqua. Aggiungete sale e pepe. Fate cuocere a fuoco lento per circa 1/2 ora. In un'altra pentola cucinate i fagioli, lavati, con il brodo vegetale e 2 foglie di alloro, a fuoco lento per 1 ora circa.

Aggiungete le salsicce tagliate a pezzi e fate cuocere il tutto per altri 15 minuti. Pelate e tagliate le patate a pezzetti, aggiungetele al brodo di fagioli, e proseguire la cottura per ulteriori 20 minuti. Togliete dal fuoco e passare al setaccio metà dei fagioli e patate fino ad ottenere una purea omogenea. Aggiungete la purea ai cavoli cappuccio preparati in precedenza, unite il tutto ai fagioli in brodo.

A parte, in un piccolo tegame, soffriggete i rimanenti spicchi di aglio schiacciati in 1-2 cucchiai di olio (o di strutto) ed eliminateli una volta che sono diventati dorati. Stemperate nell'olio (o nello strutto) la farina mescolando attentamente per evitare la formazione di grumi. A tostatura avvenuta, aggiungete la farina alla minestra continuando a mescolare bene. Infine, insaporire con sale e pepe e servite la pietanza calda.