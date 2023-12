Trieste interrompe la striscia positiva e cede al Palazzetto dello Sport di Spresiano

La Futurosa Basket Trieste è ospite di Ponzano, che per l'occasione torna a giocare al Palazzetto dello Sport di Spresiano, nell’11° giornata di andata del campionato di Serie A2 LBF di basket femminile.

Le triestine si presentano alla gara forti della vittoria ottenuta nella scorsa giornata contro Rovigo per 76-54 e in striscia positiva da cinque partite. Le ragazze di coach Gambarotto di contro vogliono provare a strappare la settima vittoria stagionale e confermare l’imbattibilità casalinga.

La partita

Parte subito forte la Posaclima con un ottimo primo quarto di Pertile che segna dai 6,75 per ben due volte, registrando un 100% da tre. Risponde la Futurosa con Rosset in volata che serve l’assist per i due facili di Ostojic. Gobbo va a segno dopo un grande gesto di tecnico di Mosetti che scarica il pallone galleggiando e poi, non contenta, effettua virata e finta il tiro per il +5 sulle ospiti. Coach Mura è costretto a chiamare time out sul 10-2.

La Posaclima continua a marciare bene con Varaldi che si aggiunge al grande spirito di iniziativa delle compagne e segna i primi due punti della sua gara. Le biancoverdi dimostrano varietà nelle iniziative in attacco grazie a Fiorotto che con il passaggio schiacciato per terra serve Favaretto che guadagna un viaggio in lunetta e decide di diventare la protagonista del quarto prendendosi poi una tripla in perfetto equilibrio e dall’ottimo rilascio. Dall’altro lato Leghissa con furbizia sulla rimessa da fondo porta le sue compagne sul -4. Sul tabellone e 18-10 dopo il fantastico buzzer beater di Camila Kirschenbaum.

Il secondo quarto è un botta e risposta continuo, fatto di sorpassi e contrappassi, a tal punto da assumere la forma di un copione letto e riletto. Trieste inverte l’inerzia del match con Carini che ruba la palla a Kirschenbaum per il contropiede facile. Favaretto continua il momento positivo su assist di capitan Gobbo. Celia Fiorotto, in cerca di più precisione rispetto al primo quarto, di prepotenza attacca il ferro e si prende anche il fallo.

Una disattenzione difensiva porta Lombardi a registrare tre punti di tabella. Miccoli ruba la scena e avvia il duello tra lunghe con Fiorotto, più volte Ponzano porta la testa avanti e Trieste rimane appiccicata sul -1. Si dilapida tutto il vantaggio conquistato dalla Posaclima fino a questo momento della partita. Manca pochissimo per concludere i primi 20’ di gioco quando Valli di spalle schiaccia la palla per terra per capitan Gobbo che muove la retina per il pareggio 36-36. Sammartini trova lo spazio per dire la sua e portare le sue sul +3, Mosetti piazza la stoppata e manda tutti negli spogliatoi per 36-39.

Il fadeaway di Fiorotto registra i primi punti del terzo quarto. Costanza Miccoli trova in tutti i modi la via del canestro, persino su un piede solo. Favaretto continua a dimostrare grande consistenza e affidabilità. Grande fiducia porta Mosetti a sparare la tripla alla quale corrisponde quella in transizione di Camporeale. Nel frattempo, Giovanna Pertile non si è certo dimenticata di avere le mani calde e di triple ne aggiunge altre due.

Arriva il pick and roll da manuale: eseguono Favaretto e Fiorotto. Il palazzetto di Spresiano diventa una bolgia con la tripla della capitana biancoverde. Nella metà campo offensiva la palla gira molto bene e Ponzano colpisce ancora con Favaretto. Dopo una grande intensità da parte di entrambe le compagini si spegne la vena realizzativa. Serve la scossa di Mosetti che va caccia dei tiri liberi spingendosi fino al ferro, 55-48. I primi 30’ di gioco si archiviano con la rubata di Pertile e il contropiede: 58-52.

Grande equilibrio e ancora un periodo da giocare. Tanti i tiri liberi eseguiti su entrambi i lati che servono a tenere vivo il punteggio sul tabellone. Milani con leadership e personalità muove la retina, seguita da Kirschenbaum con un tiro a campana spettacolare per i 5 punti di vantaggio.

Dall’altro lato tutta la classe di Sammartini con la penetrazione e il tiro aggiuntivo per fallo. Fiorotto recupera il suo rimbalzo e segna il +6 a due minuti dalla fine del match, doppia doppia per la lunga argentina. Trieste in tutti i modi prova a raccogliere punti con Sammartini e Rosset. Nel mezzo bellissimo fadeaway di Fiorotto che vuole vincere questa sfida a tutti i costi. Favaretto con abilità si lancia verso il ferro battendo l’esperta Rosset e poi esclude l’overtime con un 100% al viaggio in lunetta. A Spresiano finisce 77-73 per Ponzano

Il tabellino

Posaclima Ponzano - Futurosa #Forna Basket Trieste 77 - 73 (18-10, 36-39, 58-52, 77-73)



POSACLIMA PONZANO: Kirschenbaum 4 (2/2, 0/2), Fiorotto* 17 (7/16, 0/2), Iuliano NE, Gobbo* 6 (3/4 da 2), Favaretto 11 (4/6 da 2), Valli, Varaldi 4 (2/2, 0/1), Mosetti* 9 (2/4, 1/1), Volpato, Milani* 8 (2/5, 1/5), Pertile* 18 (1/2, 4/6) Allenatore: Gambarotto M.

Tiri da 2: 23/42 - Tiri da 3: 6/18 - Tiri Liberi: 13/18 - Rimbalzi: 41 7+34 (Fiorotto 11) - Assist: 16 (Valli 4) - Palle Recuperate: 8 (Mosetti 2) - Palle Perse: 22 (Gobbo 5) - Cinque Falli: Mosetti



FUTUROSA #FORNA BASKET TRIESTE: Briganti NE, Rosset* 21 (6/18 da 2), Tempia, Ostojic* 2 (1/3 da 2), Miccoli* 18 (9/17 da 2), Leghissa 7 (2/4 da 2), Sammartini* 13 (2/8, 0/1), Lombardi 5 (1/2 da 3), Camporeale* 3 (0/1, 1/4), Carini 4 (2/2, 0/2) Allenatore: Mura A.



Tiri da 2: 22/53 - Tiri da 3: 2/11 - Tiri Liberi: 23/29 - Rimbalzi: 29 7+22 (Miccoli 8) - Assist: 7 (Rosset 4) - Palle Recuperate: 9 (Rosset 3) - Palle Perse: 12 (Rosset 3) - Cinque Falli: Miccoli

Arbitri: Schena C., Iaia A.