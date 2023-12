Presentata la collaborazione fra Futurosa e iVision Tech alla presenza del Sindaco Di Piazza

Oggi pomeriggio (19 dicembre) in Sala Giunta del Comune di Trieste si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della nuova collaborazione tra iVision Tech S.p.A. e Futurosa #Forna Basket Trieste, sotto gli auspici del Comune di Trieste e della Regione Friuli Venezia Giulia.

Accanto all'amministratore delegato di iVision Tech S.p.A. Eva Fulchir, a Davide Fornasaro (presidente Futurosa), Paolo Ravalico (direttore sportivo) e Andrea Mura (head coach della prima squadra), erano infatti presenti il sindaco Roberto Dipiazza, l'assessore comunale alle Politiche del Patrimonio Immobiliare e dello Sport Elisa Lodi e l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti.

La nuova collaborazione consiste in una sponsorizzazione triennale che supporterà la prima squadra Futurosa, che milita nel campionato di A2, e tutte le attività della società, il suo grande vivaio e le sue iniziative in ambito sociale e comunitario. È stata nell’occasione presentata la nuova maglia iVision Futurosa.

Il sindaco Dipiazza ha portato i saluti della città, sottolineando l'importante ruolo di Trieste come città sportiva all'interno del panorama nazionale. L’assessore Lodi e l’Assessore Roberti hanno testimoniato la vicinanza di Comune e Regione ai progetti di crescita di Futurosa.

Nelle parole dell’AD di iVision Tech S.p.A. Eva Fulchir il significato che questa collaborazione riveste per l’azienda: “Quando abbiamo considerato la possibilità di supportare Futurosa, ci siamo resi conto immediatamente che condividiamo valori fondamentali che vanno al di là del campo da gioco. Il nostro impegno come imprenditori è promuovere l'eccellenza, la collaborazione e l'ispirazione, non solo nell'ambito sportivo, ma anche nella vita di tutti i giorni; è un investimento nella promozione di valori che crediamo fortemente possano ispirare e migliorare la vita di molte persone.”

Davide Fornasaro, Presidente di Futurosa ha ribadito: “Oggi nasce una vera partnership: condivideremo infatti il nostro percorso con un’azienda che abbraccia la nostra stessa visione fatta di passione, impegno e progettualità sui giovani. Vogliamo ringraziare iVision soprattutto perché ha condiviso subito l’obiettivo di crescere insieme, di dare energia e ispirazione positiva ai nostri percorsi: abbiamo tanti progetti da realizzare insieme e lo faremo con entusiasmo e dedizione e, da oggi, con una grande spinta in più.”