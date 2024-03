Report Agenas-Sanità Fvg, Telesca-Pascolini (Italia Viva): “impietoso ma non sorprendente"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

In merito al report di Agenas che delinea le situazioni critiche della nostra sanità regionale, e i relativi commenti della politica regionale, la Presidente di IV Fvg Sandra Telesca e il membro della cabina di regia di IV Fvg Francesco Pascolini dichiarano: “Impietoso ma non sorprendente il report di Agenas. Anche la direzione indicata non è una novità. Sentiamo parlare da tempo di coraggio delle scelte: si facciano finalmente e speriamo siano veramente quelle giuste, perché il declino della nostra sanità è diventato insostenibile.” Continuano – “Non occorre ricordare come nel 2018 davanti a presunti dati negativi (oggi peggiorati) della nostra sanità regionale, il Governatore Fedriga annunciava in campagna elettorale che avrebbero sistemato la sanità rivitalizzando e potenziando i piccoli ospedali ed eliminando il numero unico 118: esattamente il contrario di quello che faranno, ora che la Giunta raccoglierà gli spunti di Agenas e si parla già di razionalizzazione dei servizi e più fondi al privato accreditato.” Concludono – “Abbiamo perso sei anni, speriamo di non perder ulteriore tempo a danno della salute dei cittadini: siamo consapevoli della situazione nazionale ma questo non giustifica altri eventuali ritardi nel mettere in campo i necessari correttivi.”