L'incendio in Carso non è ancora sotto controllo

E proseguito per tutta la notte il lavoro delle squadre di terra per contrastare i tre incendi boschivi attivi da ieri mattina sul Carso tra Trieste e Gorizia. Con le prime luci dell'alba è ripreso anche il lavoro dei mezzi aerei. Seppur si nota un netto miglioramento il fuoco non è ancora sotto controllo. Al momento le arterie stradali e la ferrovia chiuse ieri non sono ancora state riaperte. Seguiranno aggiornamenti.