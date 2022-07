L'incendio in Carso rialza la testa: evacuate più di 100 persone

Le fiamme che da ieri divorano il Carso riprendono forza e si estendono nella zona di Jamiano (Doberdò del Lago), dove più di 100 persone sono state costrette ad abbandonare le loro case. Il rogo sta anche procedendo oltre il confine sloveno, dove si è già esteso per diversi chilometri.

In mattinata la situazione, anche se non sotto controllo, era nettamente migliorata grazie alle operazioni dei vigili del fuoco. Sono stati 27 gli operatori e 16 mezzi che senza sosta hanno lavorato via terra per tutta la notte, mentre alle prime luci dell’alba si sono alzati in volo anche due Canadair e un elicottero della flotta aerea del Corpo nazionale.

Al momento l’A4 e la ferrovia, chiuse ieri, non sono ancora state riaperte ma la statale è nuovamente agibile dalla mattinata di oggi. Trenitalia ha istituito un servizio bus da Monfalcone a Duino, ma la circolazione sulle strade è comunque congestionata. Chiusa l’A4 nelle aree interessate dall’incendio, sia in direzione Trieste che in direzione Venezia (I PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' NEL DETTAGLIO).

Critica la situazione a Monfalcone, dove è stato disposto l’obbligo di mascherina all’aperto, e il sindaco Cisint ha raccomandato ai cittadini di restare a casa e uscire solo se strettamente necessario. Nel frattempo lo stabilimento monfalconese di Fincantieri ha sospeso le attività per tutelare la salute dei lavoratori. Molto alti i livelli di polveri sottili (PM10) in zona, anche se nella tarda mattinata le centraline dell’Arpa hanno registrato un consistente miglioramento. I valori rimangono comunque ben oltre la norma.