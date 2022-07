L'incendio in Carso rialza la testa: evacuate quasi 200 persone

Le fiamme che da ieri divorano il Carso riprendono forza e si estendono nella zona di Jamiano (Doberdò del Lago), dove tra le 150 e le 200 persone sono state costrette ad abbandonare le loro case. Il rogo sta anche procedendo oltre il confine sloveno, dove si è già esteso per diversi chilometri.

In mattinata la situazione, anche se non sotto controllo, era nettamente migliorata grazie alle operazioni dei vigili del fuoco. Sono stati 27 gli operatori e 16 mezzi che senza sosta hanno lavorato via terra per tutta la notte, mentre alle prime luci dell’alba si sono alzati in volo anche due Canadair e un elicottero della flotta aerea del Corpo nazionale.

Al momento l’A4 e la ferrovia, chiuse ieri, non sono ancora state riaperte ma la statale è nuovamente agibile dalla mattinata di oggi. Trenitalia ha istituito un servizio bus da Monfalcone a Duino, ma la circolazione sulle strade è comunque congestionata. Chiusa l’A4 nelle aree interessate dall’incendio, sia in direzione Trieste che in direzione Venezia (I PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' NEL DETTAGLIO).

Critica la situazione a Monfalcone, dove è stato disposto l’obbligo di mascherina all’aperto, e il sindaco Cisint ha raccomandato ai cittadini di restare a casa e uscire solo se strettamente necessario. Nel frattempo lo stabilimento monfalconese di Fincantieri ha sospeso le attività per tutelare la salute dei lavoratori. Molto alti i livelli di polveri sottili (PM10) in zona, anche se nella tarda mattinata le centraline dell’Arpa hanno registrato un consistente miglioramento. I valori rimangono comunque ben oltre la norma.